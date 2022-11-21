أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان

الوكيل الإخباري - أفادت معلومات صادرة عن العاصمة الأوكرانية كييف بأن الجنود الروس يقومون ببناء مواقع دفاعية جديدة، بعد انسحابهم إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو بالقرب من خيرسون جنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت نفسه، اتهمت أوكرانيا الجنود الروس بسرقة وسائل النقل من السكان المدنيين بشكل متزايد.

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فعلى سبيل المثال وفي منطقة كاخوفكا، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف أمس: "إنهم يسرقون السيارات الخاصة للسكان والدراجات النارية وحتى الدراجات الهوائية".



وأضافت أن مثل هذه الغارات في المناطق المحتلة عادة ما تكون نذيراً بمزيد من سحب القوات.



وأوضحت أنه بالفعل خلال انسحاب الوحدات الروسية من إيزيوم في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، ساعد الروس أنفسهم في التنقل على دراجات السكان، حيث نفد وقود سياراتهم.

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