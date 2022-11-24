الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

الحنيفات: الأردن واجه تحديات التغير المناخي والأزمات الاقتصادية بأقل الخسائر

الارصاد تكشف تطورات المنخفض وتُحذر من السيول في هذه المناطق

وفاة شخصين في مكة بسبب الأمطار الغزيرة

مفتي المملكة يعلن يوم غد الجمعة غرة جمادى الأولى

وزير المياه يلتقي وفدا برلمانيا بريطانيا

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً إماراتياً

الامن العام يكشف تفاصيل سرقة مدرسة

مصدر : الحكومة لن ترصد أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تدريباً بحرياً مشتركاً

الملك والشيخ محمد بن زايد يؤكدان عمق العلاقات الأخوية

الخميس، 24-11-2022 04:56 م

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا

image - 2022-11-24T165631.849


الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي "نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا،

اضافة اعلان

ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة".


وأضافت "أنا على ثقة من أننا سنتفق قريبا على سقف عالمي لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين. لن يهدأ لنا بال حتى تنتصر أوكرانيا على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحربه غير القانونية".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وفاة شخصين في مكة بسبب الأمطار الغزيرة

web

مشاهد مروعة بسبب السيول في السعودية - فيديو

image - 2022-11-24T165809.136

ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلام والبرد

image - 2022-11-24T165331.476

عدد المهاجرين في بريطانيا يصل لمستوى قياسي جديد

5321163034353897

نواب لبنان يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جديد

1669286045347

سلامة: 28 % نسبة البطالة بين خريجي الجامعات العربية

أخبار متعلقة
image - 2022-11-24T165331.476

عدد المهاجرين في بريطانيا يصل لمستوى قياسي جديد

image (2)

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

image

الناتو يجري محادثات أزمة بعد سقوط صاروخ في بولندا

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

View_of_Nova_Kakhovka

قصف يلحق أضرارا بسد تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا