الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا

الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي "نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا،

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ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة".



وأضافت "أنا على ثقة من أننا سنتفق قريبا على سقف عالمي لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين. لن يهدأ لنا بال حتى تنتصر أوكرانيا على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحربه غير القانونية".

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