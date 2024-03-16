مايك بنس يعلن رفضه دعم دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس أمس الجمعة، أنه لن يدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية.



وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "ينبغي ألا يكون مفاجئا أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".

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ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه "مدو" على الرغم من أن انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب، على نحو كان ليجعل مفاجئا دعمه للملياردير الجمهوري وليس العكس.



وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يتبعه بالمخطط.

RT