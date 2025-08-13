مشروع توثيقي لإبراز الإرث التاريخي في عجلون

وقال مدير الثقافة، سامر فريحات، إن المشروع سيحدث نقلة نوعية في توثيق تاريخ المواقع الأثرية والدينية في المحافظة، مبينا أن هذه المناطق لم توثق سابقا بالصورة والفيديو بشكل شامل، ما سيجعل منها مرجعا موثقا للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن من النماذج التي بدأ توثيقها، منطقة "دير إيليوس" في بلدة عبين، والتي تمتد آثارها السطحية على مساحة تقدر بنحو 30 دونما، وتضم بركا لتجميع المياه وكهوفا كانت تستخدم لأداء الشعائر الدينية والسكن في فترات البرد الشديد، إضافة إلى مسجد يعود للعصر الأموي يعد من أقدم مساجد الأردن، مبينا أن هذه المنطقة تعكس حضارات متعاقبة منذ العهد الروماني والبيزنطي وصولا إلى العصور الإسلامية.
وأكد أن عجلون غنية وزاخرة بالأماكن التاريخية والدينية التي تشكل إرثا حضاريا وإنسانيا هاما، ما يتطلب تكاتف الجهود والإمكانات لتوثيقه وحفظه، مشيدا بجهود المرجعيات التاريخية والخبراء في دعم هذا المشروع وتقديم المعلومات الدقيقة التي تثري عملية التوثيق.
وبين أن مشروع "ذاكرة مكان" لا يقتصر على التوثيق التاريخي فحسب، بل يسهم أيضا في إبراز المواقع الأثرية كوجهات سياحية وثقافية، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، ويشجع على دمج هذا الإرث في البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في المحافظة.
