الأربعاء 2025-08-13 06:57 م
 

مشروع توثيقي لإبراز الإرث التاريخي في عجلون

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري- تعد مديرية ثقافة عجلون مشروعا توثيقيا يهدف إلى إبراز القيمة التاريخية والدينية لمناطق المحافظة، من خلال زيارات ميدانية وحلقات مصورة تسلط الضوء على الإرث العريق الذي تزخر به عبر العصور المختلفة.

اضافة اعلان


وقال مدير الثقافة، سامر فريحات، إن المشروع سيحدث نقلة نوعية في توثيق تاريخ المواقع الأثرية والدينية في المحافظة، مبينا أن هذه المناطق لم توثق سابقا بالصورة والفيديو بشكل شامل، ما سيجعل منها مرجعا موثقا للأجيال الحالية والمستقبلية.


وأشار إلى أن من النماذج التي بدأ توثيقها، منطقة "دير إيليوس" في بلدة عبين، والتي تمتد آثارها السطحية على مساحة تقدر بنحو 30 دونما، وتضم بركا لتجميع المياه وكهوفا كانت تستخدم لأداء الشعائر الدينية والسكن في فترات البرد الشديد، إضافة إلى مسجد يعود للعصر الأموي يعد من أقدم مساجد الأردن، مبينا أن هذه المنطقة تعكس حضارات متعاقبة منذ العهد الروماني والبيزنطي وصولا إلى العصور الإسلامية.


وأكد أن عجلون غنية وزاخرة بالأماكن التاريخية والدينية التي تشكل إرثا حضاريا وإنسانيا هاما، ما يتطلب تكاتف الجهود والإمكانات لتوثيقه وحفظه، مشيدا بجهود المرجعيات التاريخية والخبراء في دعم هذا المشروع وتقديم المعلومات الدقيقة التي تثري عملية التوثيق.


وبين أن مشروع "ذاكرة مكان" لا يقتصر على التوثيق التاريخي فحسب، بل يسهم أيضا في إبراز المواقع الأثرية كوجهات سياحية وثقافية، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، ويشجع على دمج هذا الإرث في البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في المحافظة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل

بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا

عربي ودولي بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا

دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة

طب وصحة دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة

ا

أخبار محلية كلية التدريب المهني المتقدم تخرج الفوج الأول من برنامج "المهارات من أجل النجاح"

ل

أخبار محلية مشروع توثيقي لإبراز الإرث التاريخي في عجلون

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

كريم داين آوت متاح لجميع عملاء كريم لفترة محدودة

أخبار الشركات كريم داين آوت متاح لجميع عملاء كريم لفترة محدودة

ا

شؤون برلمانية لجنة فلسطين في الأعيان تدين تصريحات نتنياهو



 
 





الأكثر مشاهدة