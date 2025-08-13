ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، وصل سعر صرف الجنيه إلى 1.35827 دولار، بزيادة نسبتها 0.59 بالمئة، و1.15891 يورو، بارتفاع 0.27 بالمئة.
