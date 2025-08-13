الأربعاء 2025-08-13 06:58 م
 

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو
ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو
 
الأربعاء، 13-08-2025 06:12 م
الوكيل الإخباري-  شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي و العملة الأوروبية الموحدة (يورو).اضافة اعلان


ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، وصل سعر صرف الجنيه إلى 1.35827 دولار، بزيادة نسبتها 0.59 بالمئة، و1.15891 يورو، بارتفاع 0.27 بالمئة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل

بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا

عربي ودولي بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا

دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة

طب وصحة دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة

ا

أخبار محلية كلية التدريب المهني المتقدم تخرج الفوج الأول من برنامج "المهارات من أجل النجاح"

ل

أخبار محلية مشروع توثيقي لإبراز الإرث التاريخي في عجلون

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

كريم داين آوت متاح لجميع عملاء كريم لفترة محدودة

أخبار الشركات كريم داين آوت متاح لجميع عملاء كريم لفترة محدودة

ا

شؤون برلمانية لجنة فلسطين في الأعيان تدين تصريحات نتنياهو



 
 



الأكثر مشاهدة