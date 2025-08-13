خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية - فيديو

الوكيل الإخباري- خرجت 35 عربة تابعة لقطار شركة "يونيون باسيفيك" عن مسارها قرب بلدة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، روبين تايسفر، إنه لم تسجل أي إصابات ولم تصدر أوامر بإخلاء المنطقة عقب الحادث.



وأظهرت لقطات عددا من العربات وقد تكدست فوق بعضها على خط السكة الحديدية في منطقة ريفية، بينما كان حريق في الأعشاب ودخان يتصاعد بجانب موقع الحادث.



وأضافت هيئة خدمات الطوارئ أن الحادث يعامل كواقعة تتعلق بمواد خطرة، لكن لم يعرف على الفور ما الذي كانت تحمله العربات.





