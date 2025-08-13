خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية - فيديو

وأظهرت لقطات عددا من العربات وقد تكدست فوق بعضها على خط السكة الحديدية في منطقة ريفية، بينما كان حريق في الأعشاب ودخان يتصاعد بجانب موقع الحادث.
وأضافت هيئة خدمات الطوارئ أن الحادث يعامل كواقعة تتعلق بمواد خطرة، لكن لم يعرف على الفور ما الذي كانت تحمله العربات.
About 35 Union Pacific Railroad cars were derailed, the company said, adding that no one appears to be injured. https://t.co/wbIxKeHfKt pic.twitter.com/ityiWT7G44
