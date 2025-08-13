الأربعاء 2025-08-13 11:55 ص
 

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:20 ص
الوكيل الإخباري-   يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين الأربعاء للمشاركة في اتصال عبر الفيديو لبحث حرب أوكرانيا قبيل القمة المقررة بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني.اضافة اعلان


وسيعقد القادة الأوروبيون محادثات عبر الإنترنت مع ترامب، على أمل إقناعه باحترام مصالح أوكرانيا لدى بحثه ملف الحرب مع بوتين في ألاسكا الجمعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غات

منوعات راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

نععنعنع

منوعات ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

غ7عغ7ع

منوعات ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

عربي ودولي زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة