زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وسيعقد القادة الأوروبيون محادثات عبر الإنترنت مع ترامب، على أمل إقناعه باحترام مصالح أوكرانيا لدى بحثه ملف الحرب مع بوتين في ألاسكا الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية - فيديو
-
ترامب وبوتين يعقدان لقاء تاريخيا في ألاسكا
-
عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية
-
السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج
-
صحيفة: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
-
بوتين وكيم يتعهدان خلال مكالمة هاتفية "تعزيز التعاون"
-
9 قتلى بانفجار مصنع متفجرات بالبرازيل
-
الدفاع الروسية: اعتراض 26 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا