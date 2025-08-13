زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

11:20 ص

الوكيل الإخباري- يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين الأربعاء للمشاركة في اتصال عبر الفيديو لبحث حرب أوكرانيا قبيل القمة المقررة بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني. اضافة اعلان





وسيعقد القادة الأوروبيون محادثات عبر الإنترنت مع ترامب، على أمل إقناعه باحترام مصالح أوكرانيا لدى بحثه ملف الحرب مع بوتين في ألاسكا الجمعة.