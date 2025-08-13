الأربعاء 2025-08-13 06:58 م
 

بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا

الأربعاء، 13-08-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري-   نفت السفارة العراقية في دمشق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا.اضافة اعلان


وقالت السفارة العراقية في بيان: "تود السفارة أن توضح عدم صحة أنباء إغلاق منفذ القائم الحدودي ونفيها القاطع لكل ما ورد في هذا الموضوع".

وأضافت: "هيئة المنافذ الحدودية العراقية أصدرت بيانا بهذا الشأن وأن الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين مستمرة مع سوريا ".

وأشارت إلى أن "المنفذ شهد انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية وستشهد الحركة زيادة في أعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة".

روسيا اليوم
 
 
