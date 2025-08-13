الأربعاء 2025-08-13 11:54 ص
 

ترامب وبوتين يعقدان لقاء تاريخيا في ألاسكا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في أنكوريدج بولاية ألاسكا لعقد قمة توصف منذ الآن بالتاريخية. فهل تُقرَّر تسوية النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة، على مسافة 7500 كلم من كييف؟اضافة اعلان


وبعدما تباهى ترامب، طوال حملته الانتخابية، بقدرته على وضع حدٍّ فوري للحرب في أوكرانيا، يسعى جاهدًا الآن لخفض الترقب بشأن تحقيق اختراق خلال القمة.

وقال الرئيس الجمهوري، البالغ من العمر 79 عامًا: "إنه في الواقع اجتماع استكشافي إلى حدٍّ ما".

ويُعقد هذا اللقاء الأول بين الرئيسين منذ عام 2019، بعد عدة اتصالات هاتفية جرت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن ترامب يريد "الاستماع" إلى بوتين خلال القمة التي تُعقد بناءً على طلب الرئيس الروسي، وهي نقطة تشدد عليها واشنطن.

ولن تكون القمة، بالطبع، مؤتمر سلام في ظل غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عنها.
 
 
