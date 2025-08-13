دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة

وفي فيديو نشرته على "تيك توك" وحصد أكثر من 42,000 مشاهدة، أوضحت غرايسون أن "أوميبرازول"، وهو مثبط لمضخة البروتون (PPI)، قد يخفف أعراض حرقة المعدة مؤقتاً، لكنه قد يسبب مشاكل مثل الانتفاخ والغثيان وزيادة الوزن ونقص الفيتامينات الأساسية.
وأوضحت غرايسون أن عمل "أوميبرازول" يقوم على إيقاف إنتاج حمض المعدة المسؤول عن ارتجاع الحمض إلى المريء، ما يوفر راحة قصيرة المدى، لكنه قد يضر الهضم على المدى الطويل، إذ إن الحمض ضروري لتفكيك الطعام وتنشيط الإنزيمات وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B12 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.
وأشارت إلى أن انخفاض حمض المعدة قد يزيد خطر العدوى ويؤدي إلى أعراض معوية مزعجة مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال، ومشاكل شبيهة بمتلازمة القولون العصبي، كما يضعف دفاع الجسم الطبيعي ضد البكتيريا الضارة مثل المطثية العسيرة وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO).
وشددت غرايسون على أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل الأعراض، مثل تناول الطعام ببطء ووعي، والانفصال عن التكنولوجيا أثناء الأكل، وممارسة التنفس البديل من الأنف، وتجنب الأطعمة المحفزة كالنعناع والشوكولاتة والقهوة والطماطم والحمضيات، والانتظار ثلاث ساعات على الأقل بين آخر وجبة ووقت النوم.
وحذرت من الإفراط في استخدام هذه الأدوية، مؤكدة أن الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون قد يؤدي إلى اعتماد المرضى على الدواء وإلحاق أضرار بالجهاز الهضمي، خاصة أن حوالي 40% من المرضى لا يستجيبون له، ما يجعله عديم الفائدة في هذه الحالات ويزيد من المخاطر الصحية على المدى الطويل.
روسيا اليوم
