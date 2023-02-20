مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن فلسطين

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، ويستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام، تور وينسلاند.

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ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بدلا من التصويت على مشروع قرار عربي.



ويطالب البيان الرئاسي "إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967"، كما يؤكد أن جميع المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي.



وتصدر القرارات الدولية بالتصويت وتتطلب 9 أصوات مؤيدة دون رفض أي من الدول دائمة العضوية، بينما تصدر البيانات الرئاسية بإجماع الأعضاء الـ 15 وموافقتها التامة.

بترا