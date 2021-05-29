السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:45 ص

مجلس الأمن يمدّد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان عاماً

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الوكيل الإخباري- مدد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ العام 2018 عاما آخر.

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وبحسب نيويورك تايمز، قال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً، فيما امتنع عضوان عن التصويت هما الهند وكينيا.

 

ويلبّي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية "أمنستي"، وهيومن رايتس ووتش اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ تمديد العمل بهذا الحظر "لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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