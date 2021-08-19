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الخميس، 19-08-2021 08:06 ص

محافظة عراقية تكشف عن إصابة بالفطر الأسود

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة صحة النجف في العراق الأربعاء تسجيل إصابة عراقي من أبناء المحافظة بالفطر الأسود.

وبحسب دائرة إعلام صحة النجف، فإنه "تم تشخيص حالة بالفطر الأسود وهي تحت العلاج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وكشفت الدائرة في يونيو الماضي عن "أول وفاة مريض بالفطر الأسود، وهو عراقي من أبناء محافظة ذي قار".


وأشارت في بيانها: "نؤكد لمواطنينا الكرام كما أكدنا سابقا، أن مرض الفطر الأسود مرض غير انتقالي، وأن الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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