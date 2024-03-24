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الأحد، 24-03-2024 01:49 م

مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم "كروكوس" الإرهابي

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الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا ستنتقم حتما لكل شخص قتل وجرح في الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز كروكوس مساء الجمعة الماضي.

 وشدد مدفيديف على أن جميع المتورطين وكل من لهم علاقة بالهجوم، بغض النظر عن بلدهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفا مشروعا ورئيسيا.

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وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: الرحمة لجميع الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الأرهابي. سوف ننتقم للجميع. وكل من له علاقة أو ضلوع بالجريمة، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، بات الآن هدفا مشروعا وهاما لنا. انتظروا العقاب أيها الأوغاد".

 




 

 


 

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