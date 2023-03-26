الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

البنتاغون : لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

الدفاع المدني يخلي 50 منزلا في الأزرق

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مصنع في عمان

الامن العام : 4 إصابات بانهيار سقف مقهى بالكرك

إدارة الازمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

الطفيلة تشهد تساقطا غزيرا للأمطار

تعطيل المدارس الحكومية والخاصة في قضاء ومخيم الأزرق الأحد

الاعتداء على طبيب في مستشفى الامير حمزة

الأحد، 26-03-2023 01:25 ص

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

ww


الوكيل الاخباري - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من خطورة الوضع في المنشأة.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشأة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

قطر تدين حرق نسخة من القرآن الكريم بالدنمارك

w

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

641ee95a42360459545a0f60

أكثر من 1200 ضحية بزلزال تركيا لم تعرف هوياتهم حتى الآن

main_image641ef4bb11791 (1)

تعيين أول قاضية محجبة بالمحكمة العليا باميركا

641ed63542360422ea5ee608

السعودية.. ضبط قرابة 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود خلال أسبوع

تنزيل (1)

أنقرة: أردوغان وبوتين بحثا الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار متعلقة
www

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية