مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من خطورة الوضع في المنشأة.



وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرض بشكل مستمر للقصف.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشأة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

اضافة اعلان