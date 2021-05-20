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إعلان وباء العفن الأسود في ولايتين بالهند

الخميس، 20-05-2021 09:11 ص

إعلان وباء العفن الأسود في ولايتين بالهند

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات في ولايتي راجستان وتيلانجانا في الهند، عن انتشار وباء فطر الغشاء المخاطي، وهو مرض فطري يعرف بـ"العفن الأسود".

وقال وزير الصحة في ولاية راجاستان أشيل أرورا: "يستمر في التزايد والارتفاع عدد المرضى المصابين بداء الفطر المخاطي في الولاية، وذلك على خلفية تأثير كوفيد-19". وشدد على ضرورة إبلاغ سلطات الولاية بكافة الإصابات بهذا المرض الفطري. 

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ونوه الوزير، بأن عدد المصابين بمرض "العفن الأسود" في الولاية، بلغ مئة حالة تقريبا. ولتقديم العلاج لهم، تم تنظيم قسم خاص في أحد المستشفيات الحكومية بالولاية.

وأشار الوزير، إلى أن معظم المصابين بالوباء الجديد، هم من سكان مدن جايبور وجودبور وسيروهي وكوتا.

من جانبه، قال سرينيفاسا راو وزير الصحة بولاية تيلانجانا، إن سلطات المنطقة قررت اعتبار وباء فطر الغشاء المخاطي، "من الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها" وذلك وفقا لقانون الأمراض الوبائية لعام 1897".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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