السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

شرطة الاحتلال تفكك عبوة ناسفة بالقدس المحتلة

رياح معاكسة تواجه الطلب على النفط عالمياً

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة لمواد مخدرة من سوريا

فاجعة تهز عجلون.. وفاة "أم معاذ" أثناء حضورها حفل خطوبة ابنها

طبيب أسنان أردني يتبرع بصنع ابتسامة مجانا لمشجع مغربي تعرض للتنمر

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا الأحد - أسماء

18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

الدفاع المدني: التعامل مع 968 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

624 ألف م3 مياه دخلت السدود خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية السياحة الوافدة: ارتفاع الدخل السياحي 125%

السبت، 26-11-2022 12:32 م

مرض يقضي على أكثر من 50 مليون طائر في أميركا

000_Par1135871


الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأميركية، الخميس، أن أنفلونزا الطيور قضت على 50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكا في تاريخ البلاد.

اضافة اعلان


ويمثل نفوق الدجاج والديك الرومي (الحبش) والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون من الطيور التي نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.


وتنفق الطيور غالبا بعد إصابتها بالعدوى. كما يتم إعدام أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تظهر نتائج اختبار الطيور نتائج إيجابية.


وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم الحبش إلى مستويات قياسية مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخما شديدا.


وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي المرض في الولايات المتحدة الذي بدأ في فبراير أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.


وتنقل الطيور البرية مثل البط الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الطيور، شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.

 

الحرة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6381d8024c59b7588f5aae48 (1)

انتقادات حادة لزيلينسكي: إنه يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

4695376

فقدان 5 أشخاص في جزيرة إسكيا الإيطالية بعد انهيار أرضي

image - 2022-11-26T124449.215

هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا

6381d08b423604150d0ef921

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار بمصنع في إيران

1211

أمريكا تنشئ قيادة فضائية في كوريا الجنوبية

63815fa74c59b7794257088a

وسائل إعلام: مئات الإيرلنديين يحتجون على إيواء اللاجئين من أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2022-11-26T090224.085

الرئيس الصيني يعرض على كيم جونغ التعاون من أجل السلام

63804f834c59b70e491b00d3

البيض يختفي من المتاجر البريطانية

AFP_32PL69B

الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس

6379dbb7423604777c3039fe

يونهاب: إعلام كوريا الشمالية يصف الصاروخ الأخير بأنه الأقوى على كوكب الأرض

NASA

ناسا تطلق بنجاح أقوى صاروخ في العالم للقمر

ررررررر

الديمقراطيون يحتفظون بتفوقهم في مجلس الشيوخ بعد فوزهم في نيفادا