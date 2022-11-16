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الأربعاء، 16-11-2022 04:45 م

ناسا تطلق بنجاح أقوى صاروخ في العالم للقمر

NASA


الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الأربعاء، أقوى صاروخ في العالم "اس ال اس"، بنجاح، وللمرة الأولى من مركز كينيدي الفضائي في جنوب شرق الولايات المتحدة بفلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر، وذلك بعد نصف قرن على آخر مهمة أميركية من هذا النوع، بحسب واشنطن بوست ومركز ناسا الإخباري.

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وأكدت ناسا، بعد ساعتين من الإطلاق، أن المركبة على المسار الصحيح باتجاه القمر، معلنة نجاح المحاولة الثالثة بعد فشلين؛ بسبب مشكلات فنية، ومن ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.


ومن المتوقع أن تستمر مهمة "أرتيميس1، 25 يوماً، فيما قد تشكّل مراحل عدة مشكلات إضافية، لكنّ الإطلاق الأول لهذا الصاروخ العملاق البالغ علوّه 98 مترا، والذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد، يمثّل منذ الآن نجاحاً بحد ذاته لوكالة ناسا.


وأعطيت إشارة الانطلاق النهائية للمرة الأولى من جانب أول امرأة تدير وكالة ناسا، تشارلي بلاكويل تومسون، التي قالت أمام طواقم الوكالة بعد الإطلاق "نحن جزء من أمر مميز وترغب الوكالة في استخدام هذه المحطة لإجراء اختبارات على معدات جديدة من بينها بزات فضائية ومركبة مضغوطة ومحطة طاقة كهربائية صغيرة واستخدام الماء المثلج الموجود على القمر، وكل ذلك بهدف ترسيخ وجود بشري دائم على سطح القمر".


بترا

 




 

 


 

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