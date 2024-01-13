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السبت، 13-01-2024 03:02 م

مركبة الهبوط الأميركية على القمر تُواصِل جمع البيانات

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الوكيل الإخباري - لا تزال مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لشركة أميركية تعمل حتى الآن في الفضاء رغم مرور أربعة أيام على إقلاعها وتعرّضها لتسرّب وقود كان كفيلاً بإفشال مهمتها، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

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فشركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة إلى تولّت تصنيع الهبوط «بيريغرين»، كانت تأمل في أن تصبح أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً.


لكنّ الشركة أعلنت في مطلع الأسبوع الحالي أن المركبة لن تستطيع الهبوط على سطح القمر كما كان مقرراً.


ومع ذلك، تُواصِل فرق «أستروبوتيك» البحث عن «حلول لإطالة عمرها الافتراضي»، وفق ما أعلنت الشركة أمس الجمعة، موضحة أنها تسعى إلى الإفادة منها في جمع أكبر قدر ممكن من البيانات تمهيداً لمحاولة هبوط مقبلة.

وأفادت «أستروبوتيك» بأن الخلل الذي طرأ بُعيد الإقلاع الاثنين الماضي قد يكون نتج من عطل في أحد الصمّامات، تسبّب مذّاك في تسرّب الوقود من أحد الخزانات.


إلا أن «أستروبوتيك» لم تستسلم، بل واصلت جهودها التي مكّنت المركبة من البقاء في مسارها، والابتعاد عن الأرض أكثر من 350 ألف كيلومتر.


وتمكنت الأدوات العلمية التي تحملها لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من إرسال بيانات. وأوضحت ناسا أن اثنتين منها تتوليان قياس الإشعاع أثناء الرحلة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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