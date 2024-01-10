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الأربعاء، 10-01-2024 12:42 م

تركيا تخطط لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر أن بلاده تخطط لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر، مرتين خلال 10 سنوات.

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وفي مقابلة مع صحيفة Sabah قال الوزير:"رحلة أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، والمخطط لها أن تكون في 18 يناير الجاري، ستمثل بداية تنفيذ تركيا للبرنامج القمري الوطني".


وأضاف:"نحن نخطط لإرسال مركبة فضائية إلى القمر، والتي قمنا بتطويرها باستخدام قدراتنا الخاصة. لقد دخلنا الآن مرحلة الإنتاج. نخطط لتنفيذ هذه المهمة مرتين خلال 10 سنوات. ستكون هذه المركبة غير مأهولة، وإذا تحدثنا باللغة التقنية فإن عملية هبوط هذه المركبة في أول مرة ستكون غير سلسة".


وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن عام 2021 عن بدء البرنامج الفضائي الوطني لبلاده، وأشار إلى أن البرنامج يشمل تدريبا لرواد الفضاء، وإطلاق صاروخ محلي الصنع إلى القمر، وستكون تكلفة البرنامج نحو 6 مليارات دولار.

وفي أبريل 2023 أعلن أردوغان أيضا عن مرشحين اثنين من تركيا للذهاب برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، وتم بعدها اختيار ألبير غزر أوجي لهذه المهمة، والذي من المفترض أن ينفذ عملية الهبوط برفقة زملاء من إسبانيا وإيطاليا والسويد، في إطار مهمة Axiom 3 التي تنظمها وكالة ناسا.

 

RT

 




 

 


 

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