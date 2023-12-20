استقالة وزير الصحة الفرنسي بسبب قانون الهجرة الجديد

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.



ونقلت صحيفتا "لو فيجارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.

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وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة وكان معارضا للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء أمس الثلاثاء.



وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.



وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل لحل وسط.



وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري. وصوت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.



وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.

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