الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 03:17 ص

مركز الفلك الدولي : الصاروخ سيمُر فوق المملكة فجر الليلة .. و هذا مكان السقوط

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الوكيل الاخباري - قال مركز الفلك الدولي في بيان فجر الاحد انه وفقا لآخر التحديثات سيقع الحطام في الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة.
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الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. وقد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.

الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش. إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة.

 




 

 


 

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