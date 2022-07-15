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الجمعة، 15-07-2022 08:10 م

مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن يريد إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

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الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن يريد "إعادة ضبط" علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش قضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للمملكة السعودية.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر السلام في جدة، بعد أن وصل المدينة السعودية الساحلية .

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