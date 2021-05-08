الداخلية الأمريكية ترفض اقتراح ترامب للتنقيب البحري في القطب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها لن تسعى لتنفيذ مقترح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أثار مخاوف من أنه قد يضعف قواعد التنقيب عن النفط والغاز بمياه القطب الشمالي.

اضافة اعلان



وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن اللوائح الحالية الصادرة عام 2016 لا تزال سارية و "ضرورية لضمان السلامة الكافية والحماية البيئية لهذا النظام البيئي الحساس وأنشطة معيشة سكان ألاسكا الأصليين".



وقالت ليا دوناهي، المديرة التشريعية لرابطة ألاسكا البرية، إن القواعد التي تم وضعها تضمنت الدروس المستفادة من التسرب النفطي لشركة "ديب ووتر هورايزون" 2010 في خليج المكسيك.



وأشارت إلى أنه لم يكن هناك ضغط عام من قبل الشركات التي تبدي اهتماما بالمنطقة.



ولم يتم الانتهاء من التغييرات التي كانت مقترحة في ظل إدارة ترامب وسعت إلى إزالة ما وصفته الوكالات الفيدرالية في ذلك الوقت بأنها "شروط وقواعد غير ضرورية ومرهقة".

المصدر: روسيااليوم