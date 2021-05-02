الكشف عن قواعد تنفيذ الضربات العسكرية خارج مناطق القتال في عهد ترامب

الوكيل الاخباري-
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشفت قواعد تنفيذ الضربات العسكرية خارج مناطق القتال، والتي تم اتخاذها أثناء رئاسة دونالد ترامب.اضافة اعلان
وكتبت الصحيفة أن الوثيقة التي تمت الموافقة عليها عام 2017 تحتوي على مجموعة من المبادئ التي يجب أن يلتزم الجانب الأمريكي بها أثناء إجراء "العمليات المناهضة للإرهاب" في الخارج.
وخاصة يدور فيها الحديث عن استخدام الطائرات المسيرة وقواعد أعمال القوات الخاصة. ومثلا تنص هذه القواعد على أنه يجب على أفراد القوات الخاصة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب إعطاء الأولوية ليس للقضاء على الإرهابيين، لكن على القبض عليهم للحصول على المعلومات منهم فيما بعد.
المصدر: روسيااليوم