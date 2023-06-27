مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهته مع نظام كييف، هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.





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جاء ذلك في حوار لماكريغور على قناة Judging Freedom على يوتيوب، حيث تابع أن الشعب الروسي "يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه، وبوتين يعرف ذلك".



ويرى المستشار السابق في البنتاغون أن الزعيم الروسي، بقواته المسلحة، سيحرر جميع المناطق الشرقية لأوكرانيا بالكامل، وفي حال عدم وجود أي رد من كييف أو من الغرب، يمكن للجيش الروسي أن يستمر في الحركة نحو الغرب. وقال: "يمكننا أن نتوقع هجوما أكثر حدة وحسما، مثلما لم نر من قبل".



وكان ماكريغور قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.

روسيا اليوم