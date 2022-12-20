مستشار سابق في البنتاغون: نهاية الولايات المتحدة اقتربت

الوكيل الاخباري- صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكجريجور، بأن الصراع في أوكرانيا ينقلب ضد الولايات المتحدة.



وأوضح ماكجريجور، عبر "يوتيوب"، أنه "لم يعد بإمكان واشنطن، فرض الهيمنة الأمريكية أو الأنجلو أمريكية بقيادة الولايات المتحدة على حلفائها وغيرهم، فالعالم لا يريد ذلك، وبصراحة، فإن الأمريكيين أنفسهم ليسوا بحاجة إليها، لذا فإن الهيمنة الأمريكية سوف تنهار سريعا، والصراع الروسي الأوكراني سيمهد لذلك سريعا"، مشيرا، إلى أن النخبة تحاول جاهدة جر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو.

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وأضاف: "أن إشراكنا في "حروب واعية " أمر، أما إقحامنا في صراعات طويلة مع أعداء لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم والرد حتى، فهذا أمر مختلف تماما، أتحدث عن العراق وأفغانستان".

روسيا اليوم