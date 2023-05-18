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الخميس، 18-05-2023 08:31 ص

مشاكل في الطائرة تؤجل عودة وزيرة الخارجية الألمانية إلى بلادها

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الوكيل الإخباري - واجهت رحلة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الخليج سلسلة من المشاكل مع طائرتها الحكومية، التي يتم تشغيلها وصيانتها من قبل القوات الجوية الألمانية.

ولم تتمكن بيربوك أمس الأربعاء من العودة إلى برلين من قطر لأن إطار طائرتها كان مفرغا من الهواء.

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ويتوقع الآن عودة بيربوك إلى العاصمة الألمانية صباح اليوم الخميس.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في الدوحة إن الطائرة تعرضت لخلل فني منعها من العودة إلى برلين أمس الأربعاء.


لكن تغريدة من القوات الجوية (لوفتفافه) أظهرت أنه كان إطارا مفرغا من الهواء. وقالت التغريدة إن الميكانيكيين لا يمكنهم استبدال الإطار المسطح بأي إطار قديم، بسبب خطر انفجاره عند الهبوط.


وجاء في التغريدة أن "الطراز الخاص غير متوفر محليا وبالتالي سيتم إرسال بديل من ألمانيا".


ووصلت بيربوك، يوم الاثنين الماضي، متأخرة ساعتين إلى جدة، بسبب مشكلة فنية.


يشار إلى أن بيربوك ليست أول مسؤول حكومي ألماني يتوقف بشكل غير مقرر بسبب عطل في طائرة تتبع "لوفتفافه".


وفي نوفمبر 2018، اضطرت طائرة إيرباص "كونراد أديناور" تابعة للقوات الجوية إلى العودة مع المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل ووزير المالية آنذاك أولاف شولتس على متنها في طريقها إلى قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.


وفي أكتوبر 2018، قضمت قوارض كابلات مهمة لنفس الطائرة أثناء توقفها في إندونيسيا.


وفي ديسمبر 2016، تقطعت السبل بوزيرة الدفاع آنذاك أورسولا فون دير لاين في طريقها إلى مالي بسبب مشكلة في الكمبيوتر مع طائرتها من طراز إيرباص (إيه 340).

 

البيان

 




 

 


 

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