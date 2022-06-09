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الخميس، 09-06-2022 10:54 ص

مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

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الوكيل الاخباري- ذكرت السلطات الصحية المكسيكية، أن أميركيا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج، وغادر البلاد.


وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عاما ومن تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القرود والبقاء في العزل.

وأضافت أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض "سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة".

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وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر، واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.

 

وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للسلطات المكسيكية الاثنين أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدري القرود.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية إن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض "حقيقي"، مع تسجيل ألف اصابة بالفعل.

 

 

 

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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