كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

الوكيل الاخباري- رغم أن عدوى جدري القرود في البشر تعد غير شائعة، لأن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين الناس، إلا أنه وقع تسجيل عدد من الحالات مؤخرا في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وغيرها.



وحذر مسؤولو الصحة من أن المزيد من الإصابات قد تكون في طريقها إلينا. وعندما يمرض الناس بجدري القردة، فإن الأعراض الأولى عادة ما تشبه الإنفلونزا، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



ويشبه هذا المرض مرض الجدري الذي قُضي عليه في عام 1980. وعادة ما يسبب جدري القردة مرضا أكثر اعتدالا، ولكن قد يكون المصابون بالعدوى معدين لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة.

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Anyone at high risk of having caught monkeypox should isolate for 21 days, the latest official guidance says.



The advice, from the UK Health Security Agency (UKHSA), applies to anyone who has had direct….



For more on this visit: pic.twitter.com/8sDPHhFoq1 Health NewsAnyone at high risk of having caught monkeypox should isolate for 21 days, the latest official guidance says.The advice, from the UK Health Security Agency (UKHSA), applies to anyone who has had direct….For more on this visit: https://t.co/8knq6DFeAe May 23, 2022

روسيا اليوم