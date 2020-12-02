مصادر عالمية : أنباء عن انفجار محدود في العاصمة الإثيوبية

الوكيل الإخباري - أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز"، بأن انفجارا صغيرا وقع في حي بولي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، في حين وصفه من كانوا في الموقع بأنه "تفجير محكوم"، وفقا للوكالة.

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وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأحد الماضي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.



واتهمت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا، فيما ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفقا لـ"رويترز".

المصدر : روسيا اليوم

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