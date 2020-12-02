الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

قرار حكومي عاجل

أول إيعاز عاجل من وزير الداخليـة الجديد

العين والنائب الأسبق عايد العضايلة في ذمة الله

أربعينية تبكي ضيق حالها بعمان: ساعدوني

قرار حكومي بشأن الرواتب .. قيد الانتظار

من هو الشهيد الصقرات الذي أُصدر بحق قاتله الإعدام اليوم ؟

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الأربعاء، 02-12-2020 02:06 م

وصفه كثيرون بـ"تفجير محكوم"

مصادر عالمية : أنباء عن انفجار محدود في العاصمة الإثيوبية

اث
تمثال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا


الوكيل الإخباري - أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز"، بأن انفجارا صغيرا وقع في حي بولي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، في حين وصفه من كانوا في الموقع بأنه "تفجير محكوم"، وفقا للوكالة.

اضافة اعلان

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأحد الماضي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.


واتهمت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا، فيما ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفقا لـ"رويترز".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
8ed8fee4-262f-406b-a96f-7f3480c9f681_16x9_1200x676-1200x675

الجيش الليبي وقوات الوفاق يستعدان لمواجهة جديدة في فزان

اي

إثيوبيا .. السماح بدخول المساعدات الإنسانية لتيغراي

عون

الرئيس اللبناني : نسعى لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

غ

إيران : السلطات الأمنية تكشف خيوط اغتيال فخري زادة

00-4-1200x675

احتجاجات في كردستان العراق بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين

باي

بايدن : مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

أخبار متعلقة
جوزيف

الاتحاد الأوروبي : نحذر من التداعيات الإقليمية للنزاع في إثيوبيا

مصر

مصر: نجاح عملية إجلاء مصريين من تيغراي الإثيوبية

اث

إثيوبيا.. القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة تيغراي

جيس

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا