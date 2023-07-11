مصدر ملكي بريطاني يعلل "خرق" بايدن للبروتوكول

الوكيل الإخباري - تطرقت تقارير إعلامية غربية إلى تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمس الاثنين، حيث ربّت على ظهر الملك وسار أمامه.



ووصف مصدر ملكي بريطاني لـCNN وضع بايدن يده على كتف الملك خلال لقائهما بـ"الرمزية الرائعة لدفء العلاقات والمودة" بين الجانبين، نافيا أن يكون بايدن بذلك قد خرق البروتوكول.

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وقال: "الملك يشعر بالارتياح إزاء مثل هذا التواصل، يا لها من رمزية رائعة للدفء والمودة بين الرجلين وشعبيهما. وخلافا لبعض التقارير الإخبارية، فإن هذا البروتوكول هو الصحيح".



وعن سير بايدن أمام الملك، نقلت مجلة Vanity Fair عن مصادر بقصر باكنغهام قولها إنه "على الرغم من بعض الادعاءات، فإنه تماشيا مع البروتوكول سار الرئيس أمام الملك أثناء تحية حرس الشرف".



وأكدت المصادر أن الرجلين "استمتعا باجتماع ودي يعزز العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".



وعلى الرغم من تأكيدات المصادر الملكية بعدم وجود خرق للبروتوكول، انتقد المغردون عبر "تويتر" تصرفات الرئيس الأمريكي، فيما اعتبر آخرون أن ما حصل أمر عادي ولا يستدعي هذه الجلبة.



وكتب مغرد: "هناك أمران يحدثان هنا. إما أن بايدن يتعمد عدم احترام ملكنا لأنه قومي أيرلندي، أو أن مرض الزهايمر بدأ ولم يكن لديه أدنى فكرة عما يحدث".



وقد أشار أحد المغردين إلى وضع لاعب "التنس" روجر فيدرر، يده على أميرة ويلز كيت ميدلتون.



وكان بايدن قد أجرى أول زيارة له إلى بريطانيا منذ تنصيب الملك تشارلز حيث التقى العاهل البريطاني ورئيس الوزراء ريتشي سوناك.



وبحث الرئيس الأمريكي وملك بريطانيا عددا من القضايا أبرزها المناخ.

RT