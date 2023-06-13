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الثلاثاء، 13-06-2023 11:32 ص

ستولتنبرغ واثق من أن "الناتو" سيجد شخصا "جديرا" مكانه

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الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ثقته من أن خليفته في منصبه، الذي سيختاره الحلف سيكون جديرا بالمنصب.

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جاء ذلك في مقابلة لستولتنبرغ مع برنامج على قناة التلفزيون الأمريكية PBS، حيث تابع: "أنا على ثقة تامة من أن هذا التحالف العظيم سيجد خلفا عظيما، وأنا أركز الآن على قيادة التحالف حتى نهاية فترة ولايتي هذا الخريف. وأنا واثق من أن 30 من الحلفاء، 31 من الحلفاء سيجدون خليفة ليحل محلي".

وردا على سؤال توضيحي من أحد الصحفيين، أشار ستولتنبرغ إلى أنه ليس لديه خطط أخرى سوى إكمال فترة ولايته كأمين عام للحلف، مؤكدا أنه كان في منصبه لمدة 9 سنوات، لهذا يتعين أن يقود التحالف الآن شخص آخر.


وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في نهاية سبتمبر، بينما من المحتمل أن يظل في منصبه لعدة أشهر إضافية، قبل أن يتفق الحلفاء على تعيين أمين عام جديد.


وكانت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي قد قالت إنه سيتم الإعلان عن الأمين العام الجديد في قمة التحالف، يوليو 2023 في فيلنوس.


وقد كتبت "بوليتيكو" في وقت سابق أن رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن يفكر بجدية في منصب الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"، فيما قالت رئيسة الوزراء الدنماركية نفسها في وقت سابق إنها ليست مرشحة. في الوقت نفسه، إضافة إلى ذلك يمكن لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، ورئيسة الوزراء الإستونية كاياك الاس التقدم لشغل المنصب.

 

RT

 




 

 


 

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