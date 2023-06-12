الإثنين 12-06-2023
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الإثنين، 12-06-2023 10:59 ص

رعب داخل قاعة محاكمة قاتل شينزو آبي

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الوكيل الإخباري - تم إرسال غرض مشتبه به، اليوم الاثنين، إلى محكمة غرب اليابان، التي من المقرر أن تحاكم المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مما دفع السلطات لإجلاء المتواجدين في قاعة المحكمة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه كان من المقرر أن تعقد محكمة نارا الجزئية الإجراءات التمهيدية الأولية في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بشأن قضية تيتسويا ياماجامي، الذي تم اتهامه بقتل آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو العام الماضي.

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وقالت المحكمة إنها ألغت الاجراءات المقررة اليوم الاثنين، التي كان من المقرر أن يعقدها مسؤولو المحكمة وممثلو الادعاء والمحامون لحصر القضايا والأدلة، بالإضافة إلى تحديد موعد للمحاكمة. ووفقا للتقارير، فإن المتهم / 42 عاما/ كان سوف يحضر جلسة الاجراءات اليوم الاثنين.


وتعمل الشرطة على تحديد الغرض المشتبه به.

 

RT

 




 

 


 

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