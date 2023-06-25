الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 08:53 ص

الحزب الحاكم في اسكتلندا يعلن خطة للاستقلال عن بريطانيا

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الوكيل الإخباري - يعتزم رئيس الوزراء الأسكتلندي، حمزة يوسف، إعلان الانتخابات العامة المقبلة للبرلمان البريطاني على أنها استفتاء بحكم الواقع على الاستقلال عن بريطانيا.

وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي أمس السبت في مؤتمر خاص للحزب في مدينة دندي الأسكتلندية إنه إذا صوتت أغلبية في اسكتلندا لصالح حزب يوسف (الحزب الوطني الأسكتلندي) إس إن بي في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، فيجب اعتبار ذلك تصويتا على الاستقلال.

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وأضاف قائلا: "في حالة فاز الحزب الوطني الأسكتلندي في هذه الانتخابات، يكون الشعب قد قال كلمته، وسنسعى بعد ذلك إلى إجراء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة حول كيفية التنفيذ الديمقراطي لانتقال اسكتلندا إلى دولة مستقلة".


ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن مؤيدي ومعارضي الانفصال عن المملكة المتحدة متعادلون تقريبا في الجزء الشمالي من بريطانيا، ومع ذلك لاقى نهج يوسف قبولا ضئيلا.


وتم التخطيط لتنظيم مسيرة مؤيدة للاستقلال في مدينة ستيرلنغ أمس السبت.

 

البيان

 




 

 


 

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