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الثلاثاء، 07-06-2022 09:14 ص

مصدر يحذر من كارثة بيئية في بولندا بسبب العقوبات ضد روسيا

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الوكيل الاخباري- قال موظف شركة "Sulzer Pumps Wastewater Poland "ميخائيل دوديك، في حديث لصحيفة "Onet.pl" إن العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، تهدد بكارثة بيئية في بحر البلطيق.  

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وذكرت الصحيفة الإلكترونية أن وزارة الداخلية البولندية حظرت في نهاية أبريل الماضي عمل 35 شركة تعتقد وارسو أنها مرتبطة بالمال الروسي. وكان من بين الشركات المحظورة شركة "Sulzer Pumps Wastewater Poland" العاملة في مجال تنظيف ونقل مياه الصرف الصحي، التي تستخدم خدماتها المئات من المؤسسات البولندية.

ونقلت الصحيفة عن دوديك أنه في مرافق المعالجة في العديد من المدن والمؤسسات تعمل دون توقف المعدات المثبتة منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدد فشلها المفاجئ بتلويث بحر البلطيق.

وأضاف: "(في حالة العطل) يتم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى جهاز استقبال أي في نهر أو بحيرة أو بحر".

وأوضح أن موظفي الشركة لا يمكنهم إزالة هذه القضية حال ظهورها، مشيرا إلى أنه تم حظر بطاقات وقود الشركة، واستولت شركة التأجير على سياراتها وسيتم فصل هواتفها قريبا بسبب عدم السداد.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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