مصرع شخصين في انقلاب حافلة بالمكسيك - فيديو

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة مكسيكية ، إن حافلة كانت تقل مشاركين في مسيرة نظمتها الجبهة الوطنية ضد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انقلبت أمس في ولاية تاماوليباس في شمال شرق البلاد.



وذكرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، لافتة إلى أن الحافلة، كانت قادمة من مكسيكو سيتي.



ووصلت فرق من رجال الإنقاذ والأطباء إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب.

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وبحسب شهود عيان، فإن سائق الحافلة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، وفقد السيطرة عليها.

وبدأت السلطات الإقليمية المختصة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

pic.twitter.com/npB676CBrr #Video 📹 Dos personas muertas y 21 lesionadas fue el saldo de la volcadura de un autobús que procedía de la manifestación en la Ciudad de México del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) https://t.co/YTvWps4rWb November 23, 2020

المصدر : روسيا اليوم

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