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الأحد، 15-11-2020 07:01 ص

من المتوقع أن تشتد العاصفة

أمريكا الوسطى .. مصير مجهول لأشخاص إثر عاصفة في غواتيمالا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات غواتيمالا عن " مصرع أو فقدان" 8 مواطنين جراء انهيار طيني، في ظل تقدم العاصفة الاستوائية "إيوتا" في أمريكا الوسطى.

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ومن المتوقع أن تشتد العاصفة "إيوتا"، لتصبح إعصارا أو أقل منه بقليل عندما تضرب منطقة ميسكيتو كوست في نيكاراغوا وهندوراس يوم الاثنين المقبل، رغم أن أمريكا الوسطى تتعافى من الدمار الذي ألحقه بها إعصار "إيتا" قبل أسبوعين.


وتسبب "إيوتا" في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات، في جزء شاسع من الأراضي الممتدة من بنما إلى جنوب المكسيك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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