مصرع عنصر أمن بانفجار في العاصمة الأفغانية

الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام أفغانية، أن أحد رجال الأمن الأفغاني لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في كابل صباح اليوم السبت.



ونقلت عن الشرطة الأفغانية ، أن عبوة أخرى مماثلة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة.



كما تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابل صباح اليوم.





وقالت الشرطة، إن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مصرع أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشارت إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.

هذا ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجيرين.

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المصدر : روسيا اليوم

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