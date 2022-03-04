مصرع 30 شخصاً على الأقل في تفجير مسجد شمال غربي باكستان

الوكيل الاخباري - لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر تفجير مسجد يقع شمال غربي باكستان.

اضافة اعلان



وقالت وكالة "فرانس برس" إن قنبلة انفجرت داخل مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من المصلين وإصابة العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة.



وحسبما ذكرت الشرطة الباكستانية، فقد وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار في مدينة بيشاور القديمة لأداء صلاة الجمعة.



وهرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة لنقل الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينغ، حيث عمل الأطباء بشكل سريع لإنقاذ المصابين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده وخمسة من عناصر حركة "طالبان باكستان" (المحظورة) خلال تبادل لإطلاق النار، يوم 20 فبراير/شباط الماضي، في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس القبلي الفاصل للحدود بين باكستان وأفغانستان.



وقالت هيئة الجيش الباكستاني إنه "بناء على معلومات استخبارية، قام الجيش بقتل خمسة مسلحين إرهابيين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس القبلي الفاصل للحدود بين باكستان وأفغانستان".



وأضاف البيان أن "قوات الأمن داهمت وكرا للإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الجنود".



