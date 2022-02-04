ما حقيقة الفيديو المتداول لاخراج الطفل ريان من البئر؟

الوكيل الإخباري - قالت فضائية العربية، إنه لا صحة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن إخراج الطفل ريان، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام مغربية.

اضافة اعلان