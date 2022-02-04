ما حقيقة الفيديو المتداول لاخراج الطفل ريان من البئر؟

الوكيل الإخباري - قالت فضائية العربية، إنه لا صحة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن إخراج الطفل ريان، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام مغربية.
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وأشارت، في نبأ عاجل لها، إلى أن السلطات المغربية تستقدم أنابيب أكبر من الموجودة في موقع سقوط ريان، وعملية الإنقاذ مستمرة حتى الآن.
وتواصل فرق الإنقاذ بالمغرب، عملية إنقاذ الطفل ريان، والذي سقط في بئر قبل أكثر من 60 ساعة بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساوي للبئر ومكان تمركز الطفل.
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