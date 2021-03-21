الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خبير أوبئة يحذر: اذا استمرت الأرقام بهذه الزيادة سندخل رمضان بنسبة فحوص إيجابية 40%

العراق.. اغتيال ضابط في المخابرات غربي بغداد

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

بريطانيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بعقود لقاحات كورونا

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

قرارات لمجلس الوزراء

33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 08:25 م

بينهم قائد اللواء الخامس الحدودي

مصرع 6 من حرس الحدود بانفجار غربي أفغانستان

حدود
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي ستة من عناصر حرس الحدود الأفغاني جراء انفجار لغم في أحد الطرق في ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أوردت قناة أفغانية.

وذكرت القناة أن الانفجار وقع على طريق هرات تروغاندي السريع في منطقة كشك روبات سانكي بعد ظهر اليوم الأحد.

اضافة اعلان

ونقلت الوكالة عن والي هرات، وحيد قتالي، قوله إن مركبة من طراز "همفي" تابعة لقوات الأمن اصطدمت بلغم مزروع بجانب الطريق، ما أدى إلى مصرع 6 من أفراد حرس الحدود، بينهم قائد اللواء الخامس الحدودي ضياء خان. 
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفاة

وفاة أول وزيرة للبحث العلمي في مصر

44

العراق.. اغتيال ضابط في المخابرات غربي بغداد

60577f70423604468d2452ee

اليونان ترفع حظر رحلات الطيران مع تركيا وألبانيا

6057569142360448470c7573

قتيل وجرحى بقذائف على حلب السورية

image (1)

بعد مرور 4 أشهر.. ترامب: الانتخابات تم تزويرها

6057270142360413f02f293e

عبوة ناسفة تستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي جنوب بغداد

أخبار متعلقة
سوريا

سوريا .. وفيات وجرحى بانفجار ضخم في ريف حلب

ca8ec226a3354b22b6d65d3d1b99e859

قطار يصدم شاحنة ويفجرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

مقتل

مصرع 9عسكريين في تحطم مروحية في أفغانستان

بايدن

بايدن: سحب جميع الجنود الأميركيين من أفغانستان صعب

1036707178

سماع دوي انفجار جنوب بيروت

6040a06b4c59b77cc00ac07e

مصرع طبيبة في انفجار قنبلة بشرق أفغانستان