مصرع 6 من حرس الحدود بانفجار غربي أفغانستان

الوكيل الإخباري - لقي ستة من عناصر حرس الحدود الأفغاني جراء انفجار لغم في أحد الطرق في ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أوردت قناة أفغانية.



وذكرت القناة أن الانفجار وقع على طريق هرات تروغاندي السريع في منطقة كشك روبات سانكي بعد ظهر اليوم الأحد.

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ونقلت الوكالة عن والي هرات، وحيد قتالي، قوله إن مركبة من طراز "همفي" تابعة لقوات الأمن اصطدمت بلغم مزروع بجانب الطريق، ما أدى إلى مصرع 6 من أفراد حرس الحدود، بينهم قائد اللواء الخامس الحدودي ضياء خان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

المصدر : روسيا اليوم

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