مصر.. إصابة 3 وزراء بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير إعلامية، مساء أمس الأحد، عن إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس كورونا، أحدهما بعد عودته من زيارة للسعودية.

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وقال الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" إن الوزراء المصابين بكورونا هم محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".



وفي سياق متصل، قالت صحيفة "اليوم السابع" إن وزير العدل عمر مروان، عزل نفسه فى منزله بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ويتلقى بروتوكول العلاج الطبى لمدة 14 يوما.

وأوضحت أن وزير العدل أصيب بالفيروس فور عودته من المملكة العربية السعودية منذ نحو 10 أيام.



وقالت الصحيفة إن إصابة وزير العدل تسببت فى تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضي لظروف طارئة، والتى كان مقررا أن يلقي فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.



وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، عن إصابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا، وأن الوزيرة تمارس مهام عملها من المنزل، بحسب "بوابة الاهرام".



وأكد البيان أن الوزيرة في مرحلة الاستشفاء حاليا، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

سبوتنيك

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