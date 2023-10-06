الجمعة 06-10-2023
الوكيل الاخباري

البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية في سوريا

اعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية -رابط

ارتفاع حصيلة الهجوم على "الكلية الحربية" بسوريا إلى 80 قتيلا و240 مصابا

المغرب.. الأمن ينفي وجود عصابة لاختطاف الأطفال في أغادير

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

توقعات أن تكون نسبة الإصابة بالسكري أكثر من 50% في الأردن

صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

العيسوي يلتقي اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الجمعة، 06-10-2023 12:03 ص

مصر.. الأمن يكشف ملابسات تزوير عملات ورقية بالقاهرة

651f11794c59b73d9178201b


الوكيل الاخباري- كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تزوير عملات ورقية بالقاهرة.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تابعت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ادعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتي لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة.

وذكرت أنه وبالفحص، تبين أن القائم بالنشر صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات، مقيم بالقاهرة. 

وبمواجهته أقر بأن الغرض من نشر مقطع الفيديو هو الترويج لمنتجات شركته لترويج ماكينات عد النقود.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651f1b9f4c59b74c624d235f

البنتاغون: لن نخصص أموالا لأوكرانيا من بنود أخرى في الميزانية

651f21834c59b73f85257c0b

سويسرا قد تدفع 4400 دولار لكل لاجئ أوكراني للعودة إلى بلاده

651f15544c59b740357aa9ab

البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية في سوريا

651eff6d4c59b73df07c34b2

السلطات الجزائرية تباشر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار بق الفراش

651f06ed4236046ba805a199

ارتفاع حصيلة الهجوم على "الكلية الحربية" بسوريا إلى 80 قتيلا و240 مصابا

651efc844c59b741835edbb3

المغرب.. الأمن ينفي وجود عصابة لاختطاف الأطفال في أغادير

أخبار متعلقة
656

مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

6

مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

1695033951588

إدانة عربية لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

6508409d4c59b73cfd637c58

مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة

9

هل تضرب عاصفة "التنين" مصر في هذا الوقت؟

65008dc14c59b7498a66a0ef

الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا