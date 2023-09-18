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الإثنين، 18-09-2023 04:30 م

إدانة عربية لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت مصر والسعودية اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، أمس الأحد، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

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ودعت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت الأطراف الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.


وأكدت مصر التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ومساندتها لكافة المساعي التي تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا على جميع الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حملت الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.


يشار إلى أن 430 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك أمس تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


بترا

 




 

 


 

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