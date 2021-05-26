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الأربعاء، 26-05-2021 02:30 م

مصر: الجيش ينتشر في 3 دول

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الوكيل الإخباري- يشارك الجيش المصري في العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، في كلاً من "السودان - الإمارات - تونس".

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وتنوعت التدريبات ما بين الجوية والبحرية والبرية، كما أنها اختلفت من حيث الأسلوب والتنفيذ.


ويشار أن الجيش المصري في السودان يشارك في التدريب المشترك "حماة النيل" بعناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين والذي يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل -1 ونسور النيل -2".


وأعلنت القوات المسلحة المصرية في 21 مايو، عن انطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3" والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.


ويشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.


في التاسع عشر من شهر مايو، أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان لها عن انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك "Phoenix Express-2021" والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة "مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا واسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا".


ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وعقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر.


المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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