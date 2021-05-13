الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 103 شهداء و 580 اصابة منذ بدء العدوان الاسرائيلي حتى الآن

ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

المقاومة في غزة تعرض مقطع فيديو لصاروخ متطور دخل الخدمة اليوم - شاهد

الصفدي: تهجير مواطني حي الشيخ جراح من بيوتهم جريمة

95% نسبة إشغال الفنادق في العقبة

رسالة من الأمير علي إلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد

إجماع أعضاء مجلس النواب كافة على مذكرة نيابية بطرد السفير الإسرائيلي

سجلت المملكة اليوم ٤١٨ إصابة و ٢٣ وفاة بكورونا

أبو عبيدة : استهدافنا للقدس وتل أبيب وديمونا أسهل من شربة الماء

كتائب القسام تطلق صاروخا مداه 250 كم على مطار الاحتلال ' رامون '

الخميس، 13-05-2021 08:38 م

أمريكا تسحب عناصر عسكرية ومدنية إسرائيلية من الأراضي المحتلة

امريكا


الوكيل الإخباري - كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية عن قيام الجيش الأمريكي بسحب عناصر عسكرية ومدنية إسرائيلية من أراضي الاحتلال على خلفية تصاعد التوتر بين الجانبين الفلسطيني والمحتل.

اضافة اعلان

وبحسب المصادر التي نقلت عنها شبكة "سي إن إن"، فقد سحبت القيادة الأمريكية الأوروبية في الجيش الأمريكي نحو 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا في إسرائيل بمهمة "عقد اجتماعات تخطيط طويلة الأمد".


وأضاف المصدر أن هذه المجموعة من العناصر غادرت على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى ألمانيا، اليوم الخميس.


ونوه المصدر إلى أن هذه المجموعة كانت في إسرائيل بهدف "عقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة".


وبيّن المصدر أنه "نظراً لتصاعد العنف وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران داخل وخارج البلاد، فقد تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكراً عن طريق النقل العسكري".


وتأتي هذه الخطورة بعد التصعيد الكبير الذي شهدته المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حذرت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الخميس، شركات الطيران العالمية وناشدتها إيقاف رحلاتها، وجاء في البيان: "وبناءً عليه فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".


وأعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية، اليوم، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والمحتل.


وعلقت كل من شركات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، والخطوط الجوية النمساوية، وشركة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى الأراضي المحتلة ، في وقت سابق.


وأعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية، اليوم، بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أيام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غ

مصر وروسيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل في غزة

الكويت

الكويت: نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

عراق

العراق يجدد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني

ايران

إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة

مو

مفتي موريتانيا يؤكد وجوب دعم الفلسطينيين ماديا ومعنويا

طيران

شركات طيران أوروبية تلغي رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي

أخبار متعلقة
3a900dfa-3d0a-46b3-a9a8-7f338e019699_16x9_1200x676

اليمن : هجوم مباغت في الجوف.. وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي

60849f984c59b735d01e4020

الجيش اليمني: أسقطنا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في تعز

7202020104745550

الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد قرب الحدود مع تشاد

88

مقتل الرئيس التشادي متأثرا بإصابته “خلال معارك”