مصر: السجن لكل من يلوث نهر النيل

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن من يلوث المجاري المائية الخاصة بنهر النيل، سيدخل السجن في القانون الجديد.



وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 ، إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، فضلا عن وضع مشروع لتحسين نوعية المياه، ما ينعكس على صحة المواطنين، موضحا، أن محطات المعالجة التي تم إنشاؤها خلال عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في تحلية المياه.

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وأشار إلى أنه جرى عمل شبكة كاملة تغطي جميع القنوات المائية على مستوى الجمهورية، وظيفتها كشف نسبة المياه في القناة المائية، وإعلام المسؤولين عنها في حال نقصها عن الطبيعي أو جفافها، وهي من الأمور التي تساعد في الحفاظ على المياه بشكل كبير.

المصدر: روسيا اليوم