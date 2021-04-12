مصر تحدد موعد الإعلان عن التحقيقات في حادث السفينة البنمية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنه من المقرر إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى على السفينة البنمية "إيفر جيفن" الخميس المقبل.



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وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في حديث لجريدة "اليوم السابع" المصرية أنه يتم الآن حساب الخسائر الفعلية جراء جنوح السفينة "إيفر جيفن"، مشيرا إلى أنه أعلن في وقت سابق أن الخسائر المبدئية تبلغ قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلا.



وأكد ربيع، أن جهات التحقيق قامت بتفريغ جهاز "vdr" الخاص بالسفينة لمعرفة وهو الصندوق الأسود للسفينة لكشف ملابسات الحادث، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات آخر الأسبوع الجاري، مؤكدا أن السفينة ما زالت متواجدة في بحيرات الإسماعيلية ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.

المصدر : روسيا اليوم

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