الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء يهنئ بشهر رمضان

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

الأشغال تعلق دوام مديرية إربد

بدء تمديد العمل بخدمات التوصيل حتى 3 فجراً

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

عقد قران الأمير نايف بن عاصم

وزير الأوقاف: صلاة التراويح في البيوت

ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

الملكة تهنئ بحلول شهر رمضان

الإثنين، 12-04-2021 08:25 م

مصر تحدد موعد الإعلان عن التحقيقات في حادث السفينة البنمية

ت
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنه من المقرر إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى على السفينة البنمية "إيفر جيفن" الخميس المقبل.

اضافة اعلان
 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في حديث لجريدة "اليوم السابع" المصرية أنه يتم الآن حساب الخسائر الفعلية جراء جنوح السفينة "إيفر جيفن"، مشيرا إلى أنه أعلن في وقت سابق أن الخسائر المبدئية تبلغ قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلا.


وأكد ربيع، أن جهات التحقيق قامت بتفريغ جهاز "vdr" الخاص بالسفينة لمعرفة وهو الصندوق الأسود للسفينة لكشف ملابسات الحادث، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات آخر الأسبوع الجاري، مؤكدا أن السفينة ما زالت متواجدة في بحيرات الإسماعيلية ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1082063411-1-730x438

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

ات

إيران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على إجراءاته

مصلين

الكويت: مدة صلاة التراويح في المساجد 15 دقيقة

رمضان 1

غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان في الإمارات

رل

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

42021121308438317657

دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - أسماء

أخبار متعلقة
606c458d4c59b7052f38aeed

أنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس

سفن في قناة

عبور جميع السفن العالقة بقناة السويس وانتهاء التكدس

سفن في قناة

قناة السويس تعلن موعد عبور بقية السفن المتوقفة

سف

هكذا سبّب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس

السويس

رئيس قناة السويس يكشف عن فكرة ساهمت بتعويم السفينة الجانحة

1503978_0

تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادث قناة السويس