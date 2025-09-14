رومانيا تدعي اختراق مسيرة روسية مجالها الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أمس السبت "اختراق مسيرة المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة"، وإقلاع مقاتلتي "إف-16" رومانيتين لمراقبة الأجواء بمنطقة الحدود.



وأضافت أن الطائرتين "رصدتا طائرة مسيرة في المجال الجوي وتتبعتاها حتى اختفائها من الرادار بالقرب من قرية كيليا فيتشي الرومانية".

وحذر فلاديمير زيلينسكي "من أن روسيا توسع عمدا عمليات طائراتها المسيرة، وأن الغرب بحاجة إلى الرد بعقوبات أكثر صرامة وتعاون دفاعي أوثق".



وقال إن "حوادث التوغل الأخيرة للطائرات المسيرة تمثل توسعا واضحا للحرب من قبل روسيا"، مضيفا أن "الجيش الروسي يعرف تماما إلى أين تتجه طائراته المسيرة وكم من الوقت يمكنها البقاء في الجو".



وأضاف: "لا تنتظروا عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قبل أن تتخذوا القرارات في النهاية".