الأحد 2025-09-14 11:18 م
 

رومانيا تدعي اختراق مسيرة روسية مجالها الجوي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 14-09-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أمس السبت "اختراق مسيرة المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة"، وإقلاع مقاتلتي "إف-16" رومانيتين لمراقبة الأجواء بمنطقة الحدود.

وأضافت أن الطائرتين "رصدتا طائرة مسيرة في المجال الجوي وتتبعتاها حتى اختفائها من الرادار بالقرب من قرية كيليا فيتشي الرومانية".

اضافة اعلان


وحذر فلاديمير زيلينسكي "من أن روسيا توسع عمدا عمليات طائراتها المسيرة، وأن الغرب بحاجة إلى الرد بعقوبات أكثر صرامة وتعاون دفاعي أوثق".


وقال إن "حوادث التوغل الأخيرة للطائرات المسيرة تمثل توسعا واضحا للحرب من قبل روسيا"، مضيفا أن "الجيش الروسي يعرف تماما إلى أين تتجه طائراته المسيرة وكم من الوقت يمكنها البقاء في الجو". 


وأضاف: "لا تنتظروا عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قبل أن تتخذوا القرارات في النهاية".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أسواق ومال زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي في مصر

هل ستفعلها الإمارات بعد هجوم الكيان على الدوحة ؟

عربي ودولي الهجوم على قطر يوسّع التضامن الخليجي ويضع اتفاقيات إبراهيم على المحك

ل

عربي ودولي رومانيا تدعي اختراق مسيرة روسية مجالها الجوي

نتنياهو "يفقد أعصابه" في اجتماع الحكومة

فلسطين نتنياهو "يفقد أعصابه" في اجتماع الحكومة

ا

أخبار محلية تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ

"صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية "صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي

ا

طب وصحة 7 سلوكيات "بسيطة" تدمر خلايا الدماغ بصمت

ا

طب وصحة طريقة جديدة لمحاربة هشاشة العظام



 
 





الأكثر مشاهدة